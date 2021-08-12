Eskişehir'de camını kırdıkları araçtan 1 milyon lira çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı
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Eskişehir'de camını kırdıkları araçtan 1 milyon lira çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de camını kırdıkları araçtan 1 milyon lira çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de park halindeki bir otomobilin camını kırıp içindeki paraları çaldıkları öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'de park halindeki bir otomobilin camını kırıp içindeki paraları çaldıkları öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Hoşnudiye Mahallesi'ndeki bir açık otoparkta S.S'ye ait aracın camı kırılarak 1 milyon liranın çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

İş yerinin güvenlik kameralarından tespit edilen şüpheliler S.A, A.C. ve A.B, saklandıkları evlere düzenlenen operasyonda yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılardan ve gösterdikleri yerlerde 607 bin lira ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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