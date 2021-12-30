ESKİŞEHİR (İHA) - Çalınan koyunlarını bulan jandarma ekiplerine teşekkür etti

Başkentte koyun hırsızlığı yapan şahıslar yakalandı

ANKARA - Eskişehir'de İ.C. isimli bir kişinin çalınan koyunları Ankara'da bulundu. Çalınan koyunlar sahibine teslim edilirken, hırsızlık olayını gerçekleştirilen kişiler hakkında adli işlem başlatıldı.

Eskişehir'de koyunları çalınan İ.C.'nin ihbarı üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri koyunları bulmak üzere harekete geçti. Koyunların Ankara'da bir ağılda saklandığının tespit edilmesinin ardından konu Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na devredildi. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler, koyunları çalanın Ş.B. olduğunu ve C.Ö. isimli bir şahsın Polatlı ilçesinde bulunan ağılında saklandığını tespit etti. Şahısları yakalamak için operasyon başlatan Jandarma ekipleri, söz konusu ağıla yapılan baskında 6 adet küçükbaş hayvanı bularak sahibine teslim etti. Yakalan C.Ö. ile Ş.B. hakkında ise adli işlem başlatıldı.