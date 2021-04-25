Eskişehir'de çaldıkları bisikletleri internette satışa çıkardıkları iddia edilen 10 şüpheli yakalandı
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Eskişehir'de çaldıkları bisikletleri internette satışa çıkardıkları iddia edilen 10 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de çaldıkları bisikletleri internette satışa çıkardıkları iddia edilen 10 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen hırsızlık operasyonunda 10 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen hırsızlık operasyonunda 10 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Odunpazarı ve Tepebaşı ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler, kentte meydana gelen bisiklet hırsızlıkları ile ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, apartman boşlukları ve kapı önlerinde bulunan bazı bisikletleri çalarak internet üzerinden satışa çıkardıkları öne sürülen 10 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.

Çalınan bisikletler ise sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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