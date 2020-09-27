Eskişehir'de çaldığı otomobille kaçarken yakalanan cezaevi firarisi tutuklandı
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Eskişehir'de çaldığı otomobille kaçarken yakalanan cezaevi firarisi tutuklandı

27.09.2020 13:07 | Son Güncelleme: 27.09.2020 13:10
Eskişehir'de çaldığı otomobille kaçarken yakalanan cezaevi firarisi tutuklandı

Eskişehir'de cezaevinden firar ettikten sonra 12 hırsızlık olayına karıştığı belirlenen hükümlü tutuklandı.

Eskişehir'de cezaevinden firar ettikten sonra 12 hırsızlık olayına karıştığı belirlenen hükümlü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince kovalamaca sonucu gözaltına alınan firari hükümlü Azad K, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Azad K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şarhöyük Mahallesi'nde Mustafa Çiftçibaşı'na ait park halindeki 26 BP 115 plakalı otomobilin çalınmasıyla ilgili çalışma başlatan polis, bu araçla kaçan Azad K'yi kovalamaca sonucu 71 Evler Mahallesi'nde ara sokaklarda gözaltına almıştı. Bu kişinin, cezaevinden firar ettikten sonra 12 hırsızlık olayına karıştığı, 7 suçtan arandığı ve çoğunluğu hırsızlık olmak üzere 112 suç kaydının bulunduğu belirlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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