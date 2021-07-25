Eskişehir'de çadırını alan buraya koştu
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Eskişehir'de çadırını alan buraya koştu

Eskişehir'de çadırını alan buraya koştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen Eskişehirliler, Musaözü Tabiat Parkı'na akın etti.

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen Eskişehirliler, Musaözü Tabiat Parkı'na akın etti.

Kurban Bayramı tatilini fırsata çeviren vatandaşlar, gerek doğanın tadını çıkarmak gerek ise serinlemek için Musaözü Tabiat Parkı'nı tercih etti. Eskişehir şehir merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafede bulunan Musaözü Göleti, eşsiz doğal güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Geceyi göl kenarında geçirmek isteyen vatandaşlar ise tatili fırsat bilerek çadır kurdu. Günlerdir doğa ile iç içe yaşayan vatandaşlar Kurban Bayramı'nın iznini bu şekilde değerlendirdi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de çadırını alan buraya koştu
Eskişehir'de çadırını alan buraya koştu
Eskişehir'de çadırını alan buraya koştu
Eskişehir'de çadırını alan buraya koştu
Eskişehir'de çadırını alan buraya koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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