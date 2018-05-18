Eskişehir'de Bylock Operasyonu: 4 Gözaltı
Eskişehir’de FETÖ/PDY’ye yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.
Eskişehir'de FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, örgütün gizli haberleşme sistemi olan "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen 4 şüpheli, eş zamanlı olarak Eskişehir ve Sivas'ta yapılan operasyonda yakalandı.
Diğer yandan yakalanan şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - ESKİŞEHİR
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