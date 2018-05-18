Eskişehir'de Bylock Operasyonu: 4 Gözaltı

Eskişehir'de FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, örgütün gizli haberleşme sistemi olan "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen 4 şüpheli, eş zamanlı olarak Eskişehir ve Sivas'ta yapılan operasyonda yakalandı.

Diğer yandan yakalanan şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - ESKİŞEHİR