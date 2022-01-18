Eskişehir'de buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları aralıksız sürüyor

Ekipler kent genelinde etkisini gösteren kar yağışı ile birlikte ana caddeler, hastane acil giriş-çıkışları, otobüs güzergâhları başta olmak üzere 24 saat kesintisiz olarak çalışmaya devam edecek.

Eskişehir'de etkili olan kar yağışı nedeniyle teyakkuz durumuna geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri,araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde karla mücadele çalışmalarına başladı. Ekipler Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda bulunan bulvarlar, caddeler, otobüs ve tramvay güzergâhları ve kırsal mahallelerin yollarında karla mücadele ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor. Vatandaşların ulaşım konusunda sıkıntı yaşamamaları için özveriyle çalıştığını ifade eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde ve bulvarlarda da kaldırım temizliği çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirttiler.

Vatandaşlardan mecbur kalmadıkça karlı havalarda özel araçlarını kullanmamalarını, buzlanma tehlikesine karşı dikkatli olmalarını ve kent içi ulaşımda toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini isteyen Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, sürücülerden araçlarına kış lastiği taktırmalarını ve araçlarında mutlaka zincir bulundurmaları gerektiğini de hatırlattılar.

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