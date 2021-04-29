Eskişehir'de Büyük Birlik Partisine Gelecek Partisinden katılımlar

Gelecek Partisi Odunpazarı Merkez İlçe Başkanı Emre Bakırel ve Tepebaşı Merkez İlçe Başkanı Necati Gedik, Büyük Birlik Partisine (BBP) katıldı.

Gelecek Partisi Odunpazarı Merkez İlçe Başkanı Emre Bakırel ve Tepebaşı Merkez İlçe Başkanı Necati Gedik, Büyük Birlik Partisine (BBP) katıldı.

BBP MKYK Üyesi Ahmet Namık Akdoğan, yaptığı açıklamada, BBP'ye teveccühün bir yansıması olarak katılımların gerçekleştiğini bildirdi.

Partisine olan katılımlardan duyduğu memnuniyeti belirten Akdoğan, şunları kaydetti:

"Biri daha önce de partimizde görev yapmış ancak farklı arayışlar içinde bulunduktan sonra geleceği Büyük Birlik Partimizde görmüş ve tekrar yuvaya dönmüş arkadaşımız Gelecek Partisi Odunpazarı İlçe Başkanı Emre Bakırel, bir diğeri de yıllardır tanıdığımız ve duruşundan emin olduğumuz, şehrimizin köklü ailelerinden olan Gelecek Partisi Tepebaşı İlçe Başkanı kıymetli ağabeyimiz eski maliye müdürlerimizden Necati Gedik ve onlarla 200'e yakın Gelecek Partili kardeşimiz. Kendilerine 'hoş geldin' diyorum. Bu katılımların milliyetçi, muhafazakar, demokrat ve tek düşüncesi ülkesi ve milleti olan partimize artarak devam etmesini diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık