Eskişehir'de boşandığı eşini tüfekle yaralayan şüpheli intihar etti
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Eskişehir'de boşandığı eşini tüfekle yaralayan şüpheli intihar etti

Eskişehir'de boşandığı eşini tüfekle yaralayan şüpheli intihar etti
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de, psikolojik rahatsızlığı bulunduğu belirtilen kişi, eski karısını av tüfeğiyle yaraladıktan sonra intihar etti.

Eskişehir'de, psikolojik rahatsızlığı bulunduğu belirtilen kişi, eski karısını av tüfeğiyle yaraladıktan sonra intihar etti.

Kırmızıtoprak Mahallesi Alptekinler Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Fadime D. (35), dün gece saatlerinde evine girdiği sırada bir yıl önce boşandığı Sedat K. (36) ile karşılaştı.

Sedat K. henüz bilinmeyen nedenle darbettiği Fadime D'ye yanında getirdiği av tüfeğiyle ateş ederek kaçtı. Psikolojik sorunları olduğu ve bunun için ilaç kullandığı iddia edilen zanlı, iki sokak ileride olayda kullandığı av tüfeğiyle intihar etti.

Av tüfeğinden çıkan saçmaların vücuduna isabet etmesi sonucu ağır yaralanan iki çocuk annesi Fadime D, vatandaşların haber verdiği 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Fadime D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden Sedat K'nin cesedi, otopsi işlemleri için aynı hastanenin morguna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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