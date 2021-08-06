Eskişehir'de bor işletmesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki bor işletme tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki bor işletme tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Eti Maden Kırka Bor İşletme Müdürlüğünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangının kontrol altına alındığı, tesisteki soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık