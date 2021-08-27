Eskişehir'de bitkin haldeki kara leyleği jandarma ekipleri kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eskişehir'de bitkin haldeki kara leyleği jandarma ekipleri kurtardı

Eskişehir'de bitkin haldeki kara leyleği jandarma ekipleri kurtardı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde, jandarma ekiplerince bitkin halde bulunan kara leylek, tedavi edilmek üzere Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde, jandarma ekiplerince bitkin halde bulunan kara leylek, tedavi edilmek üzere Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İlçeden geçen Porsuk Çayı kenarında devriye görevi yapan Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sazlıkların arasında uçamayan kara leyleği fark etti.

Nesli tükenme tehlikesinden dolayı koruma altında bulunan leyleği sazlıklardan kurtaran jandarma ekipleri, yorgun ve bitkin düşmesi sonucu göç sürüsünden ayrı kaldığı değerlendirilen kuşu, tedavi edilmek üzere Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

Orman yangınıyla ilgili tutuklanan zanlıyı ihbar eden genç kadın konuştu: Sevgilim değil yakın köylüm
Orman yangınıyla ilgili tutuklanan zanlıyı ihbar eden genç kadın konuştu: Sevgilim değil yakın köylüm
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Jens Stoltenberg Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Ebru Şallı Deniz Akkaya Celil Nalçakan Didem Arslan Yılmaz
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Erol Bulut Rıza Çalımbay Sadık Çiftpınar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Eskişehir'de bitkin haldeki kara leyleği jandarma ekipleri kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 12:24:56. #1.15#

title