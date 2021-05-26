Eskişehir'de bisikletle gezerken kaybolan çocuk polis ekiplerince bulundu

Eskişehir'de bindiği bisikletiyle kaybolan 11 yaşındaki çocuk, polis ekiplerince bulundu.

Eskişehir'de bindiği bisikletiyle kaybolan 11 yaşındaki çocuk, polis ekiplerince bulundu.

Yeşiltepe Mahallesi'ndeki akrabalarının yanına misafirliğe gelen A.A'dan haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgede çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntüleri doğrultusunda çocuğun Eskişehir-Bursa kara yolu yönünde olduğunu belirledi.

Kara yolu üzerinde bulunan akaryakıt istasyonları ve iş yeri çalışanları ile görüşen ekipler, 11 yaşındaki çocuğu kentten 10 kilometre uzaklıkta buldu.

Üşüdüğü ve susadığı görülen çocuğa polisler montlarını giydirerek içecek ikram etti. Daha sonra A.A. yakınlarına teslim edildi.

Çocuğun mahallede gezerken yolunu kaybettiği, evi bulmaya çalışırken de kaybolduğunu söylediği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar