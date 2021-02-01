Eskişehir'de bir yılda 4 bin 113 kişi kumar oynarken yakalandı
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Eskişehir'de bir yılda 4 bin 113 kişi kumar oynarken yakalandı

01.02.2021 16:18 | Son Güncelleme: 01.02.2021 16:22
Eskişehir'de bir yılda 4 bin 113 kişi kumar oynarken yakalandı

ESKİŞEHİR'de, farklı isimlerdeki derneklere geçen yıl düzenlenen operasyonlarda kumar oynarken yakalanan 4 bin 113 kişiye, 12 milyon 198 bin lira para cezası uygulandığı bildirildi.

ESKİŞEHİR'de, farklı isimlerdeki derneklere geçen yıl düzenlenen operasyonlarda kumar oynarken yakalanan 4 bin 113 kişiye, 12 milyon 198 bin lira para cezası uygulandığı bildirildi.

?Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, geçen yıl, kumar oynatıldığı tespit edilen derneklere baskın yaptı. Asayiş şubesi verilerine göre, derneklerde kumar oynarken yakalanan 4 bin 113 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymamak ve kumar oynamak suçları da dahil toplam 12 milyon 198 bin lira cezası uygulandı.Tavan arası, gizli bölme, kalorifer peteği ve havalandırma boşluğu gibi yerlere saklanan 10 tombala makinesi, 24 televizyon, 4 güvenlik kamerası sistemi, telsiz ve 6 adet tabanca ele geçirildi.


Eskişehir'de bir yılda 4 bin 113 kişi kumar oynarken yakalandı
Eskişehir'de bir yılda 4 bin 113 kişi kumar oynarken yakalandı
Eskişehir'de bir yılda 4 bin 113 kişi kumar oynarken yakalandı
Eskişehir'de bir yılda 4 bin 113 kişi kumar oynarken yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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