Eskişehir'de bir vinç köprünün altına sıkıştı
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Eskişehir'de bir vinç köprünün altına sıkıştı

Eskişehir'de bir vinç köprünün altına sıkıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir'de, köprü altından geçmeye çalışırken sıkışan vinç, bulunduğu yerden geri geri giderek çıkabilirken, hasar gören köprü Odunpazarı Belediyesi ekiplerince onarıldı.

Eskişehir'de, köprü altından geçmeye çalışırken sıkışan vinç, bulunduğu yerden geri geri giderek çıkabilirken, hasar gören köprü Odunpazarı Belediyesi ekiplerince onarıldı.

Hamamyolu Köprüsü'nün bulunduğu İbrahim Karaoğlanoğlu caddesinden geçmeye çalışan 26 RN 064 plakalı vinç, köprü altında sıkıştı. Geri geri giderek sıkıştığı yerden çıkarılan vinç, köprünün alt kısmında bulunan ahşap plastik malzemeye zarar verdi. Köprünün alt kısmındaki dış mekan zemin kaplama malzemelerinden hasar gören parçalar, öğleden sonra olay yerine gelen Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yenileriyle değiştirilerek onarıldı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de bir vinç köprünün altına sıkıştı
Eskişehir'de bir vinç köprünün altına sıkıştı
Eskişehir'de bir vinç köprünün altına sıkıştı
Eskişehir'de bir vinç köprünün altına sıkıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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