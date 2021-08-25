Eskişehir'de bir tırda 5 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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Eskişehir'de bir tırda 5 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Eskişehir'de bir tırda 5 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, kaçak akaryakıt ele geçirilmesine ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, kaçak akaryakıt ele geçirilmesine ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak akaryakıt taşındığı belirlenen tırı Yahnikapan Mahallesi yakınında durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda, tırın dorse bölümüne, üzerine kargo malzemeleri konularak gizlenmiş tanklarda yaklaşık 5 bin litre kaçak akaryakıt bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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Eskişehir'de bir tırda 5 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Haberler
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