Eskişehir'de bir markete hırsızlık amacıyla girdikleri iddia edilen 3 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'de bir markete hırsızlık amacıyla girdikleri iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.
Eskişehir'de bir markete hırsızlık amacıyla girdikleri iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çankaya Mahallesi'ndeki bir markete gelen 3 kişinin, reyonlarda bulunan malzemelerden alarak kaçtığı bilgisine ulaştı.
İhbar üzerine olay yeri ve bölgesinde çalışma başlatan polis, şüpheli 3 kişinin içerisinde bulunduğu otomobili olay yerinde durdurdu.
Araçta yapılan aramada marketten çalınan malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar