Eskişehir'de bir markete hırsızlık amacıyla girdikleri iddia edilen 3 kişi yakalandı
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Eskişehir'de bir markete hırsızlık amacıyla girdikleri iddia edilen 3 kişi yakalandı

Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'de bir markete hırsızlık amacıyla girdikleri iddia edilen 3 kişi yakalandı

Eskişehir'de bir markete hırsızlık amacıyla girdikleri iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de bir markete hırsızlık amacıyla girdikleri iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çankaya Mahallesi'ndeki bir markete gelen 3 kişinin, reyonlarda bulunan malzemelerden alarak kaçtığı bilgisine ulaştı.

İhbar üzerine olay yeri ve bölgesinde çalışma başlatan polis, şüpheli 3 kişinin içerisinde bulunduğu otomobili olay yerinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada marketten çalınan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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