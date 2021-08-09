Eskişehir'de bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Eskişehir'in Alpu ilçesindeki kırsal mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Eskişehir'in Alpu ilçesindeki kırsal mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Uyuzhamam Mahallesi'nden 6 kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif, 7 kişinin ise temaslı olması nedeniyle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantina başlatılmasına karar verildi.

Bunun üzerine mahallenin girişlerinde jandarma ekipleri önlem aldı.

Karantina sürecinde mahalle sakinlerinin ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar