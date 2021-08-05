Eskişehir'de bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde kırsal bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde kırsal bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Düzköy Mahallesi'nde 16 kişinin pozitif, 25 kişinin ise temaslı olması nedeniyle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantina kararı alındı.

Uygulamanın başlatıldığı mahallenin girişlerinde jandarma ekipleri önlem aldı. Mahalle sakinlerinin bu süreçte ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar