Eskişehir'de bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Eskişehir'de bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Eskişehir'de bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde kırsal bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde kırsal bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Düzköy Mahallesi'nde 16 kişinin pozitif, 25 kişinin ise temaslı olması nedeniyle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantina kararı alındı.

Uygulamanın başlatıldığı mahallenin girişlerinde jandarma ekipleri önlem aldı. Mahalle sakinlerinin bu süreçte ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacak.

Eskişehir'de bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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