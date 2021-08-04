Eskişehir'de bir maden ocağı sahasında su birikintisine giren 5 yaşındaki çocuk öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eskişehir'de bir maden ocağı sahasında su birikintisine giren 5 yaşındaki çocuk öldü

Eskişehir'de bir maden ocağı sahasında su birikintisine giren 5 yaşındaki çocuk öldü
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de kapatılan maden ocağı sahası içerisindeki kazı çukurunda bulunan su birikintisine giren 5 yaşındaki çocuk öldü.

Eskişehir'de kapatılan maden ocağı sahası içerisindeki kazı çukurunda bulunan su birikintisine giren 5 yaşındaki çocuk öldü.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Karapazar Mahallesi'nde faal olmayan bir maden ocağının içerisindeki kazı çukurunda bulunan su birikintisine giren 5 yaşındaki bir çocuğun kaybolduğu bilgisine ulaştı.

İhbar üzerine olay yerine, jandarma ekiplerinin yanı sıra AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine Jandarma ekipleri ile gelen Karapazar Mahallesi muhtarı ile bir vatandaş suya girerek yaklaşık 4 metre derinlikte 5 yaşındaki S.B'yi bularak sudan çıkardı.

Ambulans gelinceye kadar ilk yardım kursu görmüş jandarma ve AFAD personeli tarafından suni solunum ve kalp masajı yapılan çocuk, sağlık ekiplerince de bir süre ambulans içerisinde müdahalenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan S.B. buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Eskişehir'de bir maden ocağı sahasında su birikintisine giren 5 yaşındaki çocuk öldü
Eskişehir'de bir maden ocağı sahasında su birikintisine giren 5 yaşındaki çocuk öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

Mehmetçik, yangında evi yıkılan vatandaşın altınlarını bulup teslim etti
Mehmetçik, yangında evi yıkılan vatandaşın altınlarını bulup teslim etti
Manavgat'taki yangında hasar görerek yıkılmasına karar verilen evler işaretlenmeye başladı
Manavgat'taki yangında hasar görerek yıkılmasına karar verilen evler işaretlenmeye başladı
Datça açıklarında 5 büyüklüğünde deprem
Datça açıklarında 5 büyüklüğünde deprem
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Mustafa Şentop Mustafa Varank Ömer Halisdemir
Magazin Gülşen Seda Sayan Haluk Levent İbrahim Tatlıses
Spor Mete Gazoz Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eskişehir'de bir maden ocağı sahasında su birikintisine giren 5 yaşındaki çocuk öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 10:05:00. #1.16#

title