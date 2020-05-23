Eskişehir'de bir kişiyi bıçaklayıp kaçan şahıs yakalandı
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Eskişehir'de bir kişiyi bıçaklayıp kaçan şahıs yakalandı

Eskişehir'de bir vatandaşı bıçaklayarak olay yerinden kaçan şahıs polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Eskişehir'de bir kişiyi bıçaklayıp kaçan şahıs yakalandı
23.05.2020 00:59 | Son Güncelleme: 23.05.2020 00:59

Eskişehir'de bir vatandaşı bıçaklayarak olay yerinden kaçan şahıs polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Sümer Mahallesi Dedekorkut Parkında henüz belirlenemeyen bir nedenle bıçakla yaralama olayı meydana geldi. Vatandaşı bıçaklayarak olay yerinden kaçan O. A., polis ekiplerinin erken müdahalesi sonucu Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Açık Otopark yakınlarında yakalandı. Gözaltına alınan O. A., işlemleri yapılması için polis merkezine götürüldü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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