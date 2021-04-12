Eskişehir'de bir kişinin parasını ve cep telefonunu gasbettikleri iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'de bir kişinin parasını ve cep telefonunu gasbettikleri öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
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Eskişehir'de bir kişinin parasını ve cep telefonunu gasbettikleri öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Zafer Mahallesi Koçak Sokak'ta bir kişinin gasbedilmesiyle ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, kimliklerini belirledikleri gasp şüphelileri D. K. ile S.K'yi Zafer Mahallesi'nde saklandıkları evde yakaladı.
Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar