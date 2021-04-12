Eskişehir'de bir kişinin parasını ve cep telefonunu gasbettikleri iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eskişehir'de bir kişinin parasını ve cep telefonunu gasbettikleri iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'de bir kişinin parasını ve cep telefonunu gasbettikleri iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de bir kişinin parasını ve cep telefonunu gasbettikleri öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

112'ye gelen çağrılar komedi filmini aratmıyor! Cinci hocaya gitmek isteyen de var sevgilisini özleyen de
112'ye gelen çağrılar komedi filmini aratmıyor! Cinci hocaya gitmek isteyen de var sevgilisini özleyen de

Eskişehir'de bir kişinin parasını ve cep telefonunu gasbettikleri öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Zafer Mahallesi Koçak Sokak'ta bir kişinin gasbedilmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, kimliklerini belirledikleri gasp şüphelileri D. K. ile S.K'yi Zafer Mahallesi'nde saklandıkları evde yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Vladimir Putin Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Ataizi Canan Ergüder Muharrem Erdemir
Spor Cenk Tosun Necip Uysal Ünal Karaman Ali Palabıyık Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Eskişehir'de bir kişinin parasını ve cep telefonunu gasbettikleri iddia edilen 2 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 13:27:23. #1.15#
title