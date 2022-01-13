Eskişehir'de bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir'de bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı

Eskişehir'de bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı
AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de bir inşaat işçisi uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından yaralandı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir inşaat işçisi uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından yaralandı.

Yenikent Mahallesi'nde yapımı süren bir inşaatta çalışan Mehmet H'ye (62), henüz belirlenemeyen nedenle Ömer Ö. tarafından tabancayla ateş edildi.

Bacağından yaralanan Mehmet H, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde incelemeler yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Ömer Ö'yü (38) suç aleti silahla yakaladı.

Eskişehir'de bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı

Eskişehir'de bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı

OKUL BAHÇESİNDEKİ ÇİVİLİ İNŞAAT KALIPLARI, TEPKİYE NEDEN OLDU

OKUL BAHÇESİNDEKİ ÇİVİLİ İNŞAAT KALIPLARI, TEPKİYE NEDEN OLDU

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title