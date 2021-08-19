Eskişehir'de bir kişi tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle öldürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eskişehir'de bir kişi tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle öldürdü

Eskişehir'de bir kişi tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle öldürdü
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de tartıştığı komşusunu pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı.

Eskişehir'de tartıştığı komşusunu pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı.

Şirintepe Mahallesi Örme Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Selami S. (54) ile komşusu Yaşar G. (56) arasında henüz bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Selami S. evindeki ruhsatsız pompalı tüfekle komşusu Yaşar G'ye üç el ateş etti.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Yaşar G, 112 Acil Servis sağlık ekiplerince kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince suç aletiyle yakalanan şüphelinin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Şimşek Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cimilli İbo Hande Erçel Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe
Spor Arda Turan Burak Yılmaz Rachid Ghezzal Dimitris Pelkas Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eskişehir'de bir kişi tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle öldürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 11:18:00. #1.14#

title