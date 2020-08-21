Eskişehir'de bir kişi kavgada bıçakla yaralandı
Eskişehir'de kavga sırasında bıçakla yaralanan kişi tedavi altına alındı.
21.08.2020 09:53 | Son Güncelleme: 21.08.2020 10:32
Eskişehir'de kavga sırasında bıçakla yaralanan kişi tedavi altına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde M.O'nun darbedilerek, başından ve kolundan bıçakla yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler, kavgaya karıştıkları iddia edilen şüpheliler S.S, S.K, Y.K, H.Ö. ile T.Y'yi saklandıkları evlerde yakaladı.
Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamca serbest bırakıldı.
Kaynak: AA