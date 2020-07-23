Eskişehir'de bir kişi iş merkezinin bodrumunda ölü bulundu
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Eskişehir'de bir kişi iş merkezinin bodrumunda ölü bulundu

Eskişehir'de bir iş merkezinin bodrum katında ceset bulundu.

Eskişehir'de bir kişi iş merkezinin bodrumunda ölü bulundu
23.07.2020 14:59 | Son Güncelleme: 23.07.2020 15:36

Eskişehir'de bir iş merkezinin bodrum katında ceset bulundu.

Arifiye Mahallesi Özger Sokağı'ndaki iş merkezinin bodrumundan kötü kokular gelmesi üzerine çevrede yaşayan vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekipler, depo olarak kullanılan bölümde bulunan cesedin Metin D'ye (55) ait olduğunu belirledi.

İki gün önce hayatını kaybettiği tespit edilen Metin D'nin cesedi, otopsi işlemi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA

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