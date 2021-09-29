Eskişehir'de bir kargo şirketine ait tırın yanması sonucu hasar meydana geldi
AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'de bir kargo şirketine ait kamyon römorkunun yanması sonucu römork kısmında bulunan ürünler yandı.
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir kargo şirketine ait kamyon römorkunun yanması sonucu römork kısmında bulunan ürünler yandı.
Alınan bilgiye göre, İrfan Çalışkan idaresindeki 06 BAZ 830 plakalı kamyon, Sivrihisar-Emirdağ kara yolunun Yukarıkepen Mahallesi mevkisinde römork kısmında bulunan tekerlek, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı.
Yangında, römorkun ve içerisinde bulunan tüm malzemeler kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri