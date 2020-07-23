Eskişehir'de bir kadının sokakta çocuğunu dövdüğü iddiası Eskişehir'de annesinin şiddet uyguladığı ileri sürülen 4 yaşındaki erkek çocuğu koruma altına alındı, anneye 21 gün süreyle uzaklaştırma cezası verildi.

Eskişehir'de annesinin şiddet uyguladığı ileri sürülen 4 yaşındaki erkek çocuğu koruma altına alındı, anneye 21 gün süreyle uzaklaştırma cezası verildi.

Savcılık talimatıyla koruma altına alınan küçük çocuğa 21 gün süreyle yaklaşması yasaklanan anneye, boşandığı eşi baba Mevlüt Odabaş tarafından velayet davası açıldı.

Anne Nazan S, gazetecilere, bir anlık sinirle oğluna tokat attığını söyledi. Nazan S, kendisinin şiddet uygulayan bir anne olmadığını savundu.

Öte yandan, baba Mevlüt Odabaş, avukatı Nihat Yüksek aracılığıyla oğlunun velayetini almak için mahkemeye başvurdu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Eskişehir İl Müdürlüğü de anne ve babayla ilgili inceleme başlattı.

Olay

Nazan S. (35), İsmet İnönü Caddesi'nde 19 Temmuz'da 4 yaşındaki oğlunu darbettiği iddiasıyla Eskişehir Asayiş Şubesi ve Çocuk Şubesi ekiplerince emniyete götürülmüştü. Anneye, ifadesinin ardından savcılıkça oğluna yönelik 21 gün süreyle uzaklaştırma cezası verilmiş, küçük çocuk ise devlet korunması altına alınıp yurda yerleştirilmişti.

Kaynak: AA