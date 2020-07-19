Eskişehir'de bir kadının sokakta çocuğunu dövdüğü iddiası
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Eskişehir'de bir kadının sokakta çocuğunu dövdüğü iddiası

Eskişehir'de bir kadının, 4 yaşındaki çocuğuna şiddet uyguladığı iddia edildi.

Eskişehir'de bir kadının sokakta çocuğunu dövdüğü iddiası
19.07.2020 16:27 | Son Güncelleme: 19.07.2020 16:30

Eskişehir'de bir kadının, 4 yaşındaki çocuğuna şiddet uyguladığı iddia edildi.

İstiklal Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde yürüyen Nazan S'nin, oğluna şiddet uyguladığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Şüpheli Nazan S, ifadesine başvurulmak üzere çocuğuyla İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA

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