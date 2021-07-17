Eskişehir'de bir iş yerinin bahçesinde bulunan Anadolu çoban köpeğini çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı
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Eskişehir'de bir iş yerinin bahçesinde bulunan Anadolu çoban köpeğini çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Eskişehir'de bir iş yerinin bahçesinde bulunan Anadolu çoban köpeğini çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de bir iş yerinin bahçesinde bulunan Anadolu çoban köpeğini çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de bir iş yerinin bahçesinde bulunan Anadolu çoban köpeğini çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde lokanta işletmesi bulunan M.G, jandarma ekiplerine başvurarak, iş yeri bahçesinde bulunan Anadolu çoban köpeğinin kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındığını bildirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, hırsızlık olayının şüphelisi İ.D.O'yu Ankara'nın Nallıhan ilçesinde köpekle birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Köpek ise sahibine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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