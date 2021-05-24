Eskişehir'de bir iş yerine hırsızlık amacıyla girdikleri iddia edilen 4 şüpheli yakalandı
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Eskişehir'de bir iş yerine hırsızlık amacıyla girdikleri iddia edilen 4 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de bir iş yerine hırsızlık amacıyla girdikleri iddia edilen 4 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de hırsızlık şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de hırsızlık şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Uluönder Mahallesi'nde bir iş yerine hırsızlık amacıyla 4 kişinin girdiği bilgisine ulaştı.

İhbar üzerine olay yerine giden polisleri fark ederek kaçan şüpheliler, kovalamaca sonucu Şirintepe Mahallesi'nde yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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