Eskişehir'de bir iş yerine hırsızlık amacıyla girdikleri iddia edilen 4 şüpheli yakalandı
Eskişehir'de hırsızlık şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı.
Eskişehir'de hırsızlık şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Uluönder Mahallesi'nde bir iş yerine hırsızlık amacıyla 4 kişinin girdiği bilgisine ulaştı.
İhbar üzerine olay yerine giden polisleri fark ederek kaçan şüpheliler, kovalamaca sonucu Şirintepe Mahallesi'nde yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar