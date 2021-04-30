Eskişehir'de hırsızlık yaptı, Kütahya'da yakalandı
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Eskişehir'de hırsızlık yaptı, Kütahya'da yakalandı

Eskişehir'de hırsızlık yaptı, Kütahya'da yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir'de bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli şahıs, Kütahya'da yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir'de bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli şahıs, Kütahya'da yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekipler, Yukarısöğütönü mahallesindeki bir iş yerine ait depoda meydana gelen hırsızlık ile ilgili inceleme başlattı. Polis ekipleri bölgede yaptığı araştırmalar sonucunda hırsızlık olayını, Hazer A.'nın gerçekleştirdiğini ve daha sonra Kütahya'ya kaçtığını belirledi. Hırsızlık şüphelisi Hazer A., gerçekleştirilen operasyonla birlikte Kütahya'daki saklandığı evde çalınan malzemelerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınmasının ardından Eskişehir'e getirilen şüpheli Hazer A.'nın emniyetteki sorgusunun sürdüğü bilgisi alındı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de hırsızlık yaptı, Kütahya'da yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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