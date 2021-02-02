Eskişehir'de bir iş yerinde silahla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı
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Eskişehir'de bir iş yerinde silahla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı

02.02.2021 13:41 | Son Güncelleme: 02.02.2021 13:44
Eskişehir'de bir iş yerinde silahla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı

Eskişehir'de bir kişinin yaralanmasına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de bir kişinin yaralanmasına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstiklal Mahallesi Çınarcık Sokak'taki bir iş yerinde 4 arkadaşıyla alkol aldığı iddia edilen Mustafa A, pompalı tüfekle bacağından yaralandı.

Sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürülen Mustafa A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan söz konusu 4 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada polis, iş yerinde bulunan kamera kayıt cihazının sökülerek olay yeri yakınındaki bir otoparka atıldığını belirledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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