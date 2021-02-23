Eskişehir'de bir icra memuru hakkında zimmetine para geçirdiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı

Eskişehir'de bir icra dairesinde müdür yardımcısı olarak görev yapan kişinin zimmetine para geçirdiği iddia edildi.

Eskişehir'de bir icra dairesinde müdür yardımcısı olarak görev yapan kişinin zimmetine para geçirdiği iddia edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında kentteki bir icra dairesinde görev yapan ve zimmetine 3 milyon 800 bin lira para geçirdiği iddia edilen şüpheli E.K hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Soruşturmayla ilgili görevlendirilen bilirkişi heyetinin icra dairesinde son dönemde yapılan satış işlemleriyle ilgili araştırma yaptığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar