Son dakika haberi... Alkollü restoranda silahlar konuştu: 2 yaralı - Haberler
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Son dakika haberi... Alkollü restoranda silahlar konuştu: 2 yaralı

Son dakika haberi... Alkollü restoranda silahlar konuştu: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Eskişehir'de alkollü bir restoranda iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi silahla vurularak yaralandı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de alkollü bir restoranda iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi silahla vurularak yaralandı.

Olay, İsmet İnönü Caddesi'ndeki bulunan alkollü bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki grup arasında çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Silahların çekildiği olayda, R.T. ile Ö.K. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan R.T. ile Ö.K.'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor. - ESKİŞEHİR

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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