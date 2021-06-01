Karnından 6 kiloluk tümör çıkarıldı

Karnından 6 kiloluk tümör çıkarıldı Mide ağrısıyla gitti, 30 santimetre çapında 6 kiloluk tümör çıktı Devasa tümör doktorları bile şaşırttı Op. Dr.

Karnından 6 kiloluk tümör çıkarıldı

Mide ağrısıyla gitti, 30 santimetre çapında 6 kiloluk tümör çıktı

Devasa tümör doktorları bile şaşırttı

Op. Dr. Orhan Kalaycı:

"Bu kadar devasa bir kitleyi ilk defa çıkarttık"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de mide ağrısı şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından yaklaşık 30 santimetre çapında ve 6 kilogram ağırlığında tümör çıkarıldı.

Eskişehir'de yaşayan 64 yaşındaki Cemil Ünder, şeker hastalığının başlaması ve midesinde ağrı şikayetiyle Eskişehir Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'ne başvurdu. Burada gerekli muayene ve incelemeleri yapan doktorlar, Ünder'in karın arka duvarında devasa bir kitleyle karşılaştı. Yumuşak doku tümörü olduğu tespit edilen kitlenin, 35'e 30 santimetre ebatlarında ve yaklaşık 6 kilogram ağırlığında olduğu belirtildi. Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Op. Dr. Orhan Kalaycı ile Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Uğur Durukan tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyon sonucunda hasta sağlığına kavuştu.

"Karnımdan büyük bir kitle çıktı"

Karnından çıkan büyük kitlenin kendisini şaşırttığını dile getiren Cemil Ünder, "Şeker hastalığı başladı. Kollarım ve bacaklarım zayıfladı. Doktora gittim. Karnımdan büyük bir kitle çıktı. Karnımda sancı vardı ve bazen taş gibi sert oluyordu midem. Büyük abdestimi yapamıyordum ve gaz şikayetim vardı" diye konuştu.

"Devasa bir kitle ile karşılaştık"

Çıkarılan kitlenin devasa boyutta olduğunu ve sorunsuz bir ameliyat geçirdiklerini kaydeden Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Op. Dr. Orhan Kalaycı, "Yaklaşık 30 santimetre çapında, devasa bir kitle ile karşılaştık. Kitlenin çıkarılması konusunda radyolojik incelemelerde bulunduk. Böylelikle çıkarılabileceği konusunda fikir sahibi olduk. Bu ameliyatın riskleri hakkında hastaya bilgiler verdik. Kanama, bağırsağın dışarı çıkarılması ya da tahmin edemeyeceğimiz karın arka duvarında böbrek ve idrar yolları ile olan ilişkisi gibi konular kendisine izah edildi. Ameliyat sırasında yaklaşık 5 buçuk - 6 kilo civarında, 35'e 30 santimetre ebatlarında karın arka duvarından kaynaklanan devasa bir kitle mevcuttu. Kitleyi herhangi bir sorun olmadan ve çevre organlarda yaralama yaşanmadan çıkartabildik. Hastamız ameliyattan sonra yaklaşık 7-8 gün içerisinde taburcu oldu" ifadelerini kullandı.

"Takiplerimize devam edeceğiz"

Cemil Ünder'in karnından çıkarılan yumuşak doku grubu tümörlerinin tekrar nüksetme riskinin yüksek olduğunu ve ilk ameliyatın çok önemli olduğuna dikkat çeken Kalaycı, "Hastalığın patolojik tanısı 'liposarkom' dediğimiz, yumuşak doku tümör grubunda yer alıyor. Bu yumuşak doku tümörlerinin ileriye dönük tekrarlama riski çok yüksek. Bu yüzden cerrahın ilk ameliyatta en iyisini yapıp geride doku bırakmaması gerekiyor. Bundan sonraki aşamada hastamız ışın tedavisi alacak ve takiplerimize devam edeceğiz. Buradan vatandaşlarımıza vermek istediğimiz mesaj, karın duvarında ciddi bir şişlik olmadan daha erken evrede keşke bunları yakalayabilsek. Hem bizim hem de hastanın hayatı açısından daha erken ameliyatlar yapabilsek. Korona virüs sürecinde bize en büyük zarar hastaların korktukları için hem endoskopi taramalarının yapılmaması hem de hastaneye gelmemeleri nedeniyle artık tümörleri daha ileri evrede görüyoruz. Pandeminin bize yansıyan bir diğer sonucu da bu. Tümörler artık geç evrede geliyor" şeklinde konuştu.

"Bu kadar devasa bir kitleyi ilk defa çıkarttık"

Kitlenin gerçekleştirdiği operasyonlarda çıkardığı en büyük tümör olduğunu söyleyen Op. Dr. Kalaycı, "Daha önce defalarca bu ameliyatlardan yapmamıza rağmen bu kadar devasa bir kitleyi ilk defa çıkarttık. Bu kitlenin bu hale gelmesi 3-5 ayda olacak bir şey değil. Karnım ağrıyordu, şişiyordu ve kabızlığım vardı gibi ifadeler yeni değil. 1-2 yıllık şikayetlerdir ama bu kitlenin bu hale gelmesi uzun bir süreç almıştır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Güçlü