Eskişehir'de bir haftada sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 133 kişiye para cezası uygulandı
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Eskişehir'de bir haftada sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 133 kişiye para cezası uygulandı

15.03.2021 13:35 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:40
Eskişehir'de bir haftada sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 133 kişiye para cezası uygulandı

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yürütülen sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları belirlenen 133 kişiye para cezası verildi.

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yürütülen sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları belirlenen 133 kişiye para cezası verildi.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeler doğrultusunda, kentte 8-15 Mart tarihlerinde güvenlik güçlerince denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde, polis ve jandarma ekiplerince yasağı ihlal ettikleri belirlenen 133 kişi hakkında toplam 274 bin 990 liralık ceza tutanağı yazıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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