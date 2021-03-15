Eskişehir'de bir haftada sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 133 kişiye para cezası uygulandı
15.03.2021 13:35 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:40
Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yürütülen sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları belirlenen 133 kişiye para cezası verildi.
Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yürütülen sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları belirlenen 133 kişiye para cezası verildi.
İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeler doğrultusunda, kentte 8-15 Mart tarihlerinde güvenlik güçlerince denetimler gerçekleştirildi.
Denetimlerde, polis ve jandarma ekiplerince yasağı ihlal ettikleri belirlenen 133 kişi hakkında toplam 274 bin 990 liralık ceza tutanağı yazıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar