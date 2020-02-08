Eskişehir'de bir genci bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
Eskişehir'de bir genci bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Eskişehir'de bir genci bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Şirintepe Mahallesi Akgünler Sokak'ta yaşayan Raşit A'yı bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Mustafa Ş'nin (32) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri dün, bir süredir haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine evine gittikleri Raşit A'yı (21) vücudunun 8 yerinden bıçaklanmış halde ölü bulmuştu.
Cinayeti işlediği ileri sürülen Mustafa Ş. (32), Büyükdere Mahallesi'nde saklandığı evde suç aleti bıçakla yakalanmıştı.