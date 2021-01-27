Eskişehir'de bir eve tüfekle ateş ettiği iddia edilen şüpheli yakalandı
27.01.2021 09:59 | Son Güncelleme: 27.01.2021 10:02
Eskişehir'de bir eve silahla ateş ettiği öne sürülen zanlı, polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.
Eskişehir'de bir eve silahla ateş ettiği öne sürülen zanlı, polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Şirintepe Mahallesi Sarıtaş Sokağı'ndaki bir evin giriş katına pompalı tüfekle ateş edilmesinin ardından çalışma başlattı.
Ekipler, olay yerinden pikapla kaçan şüpheli Mevlüt K'yi suç aleti tüfekle kovalamaca sonucu Şirintepe Mahallesi Asyalı Sokağı'nda boş arazide yakaladı.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar