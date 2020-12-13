Eskişehir'de bir evde kumar oynayan 5 kişiye para cezası uygulandı

Eskişehir'de bir evde kumar oynayan 5 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, 71 Evler Mahallesi Samuray Sokağı'ndaki bir eve operasyon düzenledi.

Ekipler, bir odada 5 kişiye kumar oynadıkları gerekçesiyle 4 bin 900 lira ceza uygulandı.

Ayrıca bu kişiler hakkında "uyuşturucu kullanmak"tan, ev sahibine de "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak"tan yasal işlem başlatıldı.

Evde yapılan aramalarda, kumar oynamakta kullanılan iskambil kağıdı, 560 lira, 1,5 gram esrar ile 3 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar