Eskişehir'de bir evde kaçak içki ve sigaralar ele geçirildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, evinde kaçak içki ve sigaralar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir eve operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında ev ve garajında yapılan aramalarda 42 şişe kaçak içki ile 870 paket kaçak sigara bulundu.

Gözaltına alınan ev sahibinin emniyetteki işlemleri sürüyor.