Eskişehir'de bir evde kaçak içki ve sigaralar ele geçirildi - Haberler
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Eskişehir'de bir evde kaçak içki ve sigaralar ele geçirildi

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'de bir evde kaçak içki ve sigaralar ele geçirildi

Eskişehir'de, evinde kaçak içki ve sigaralar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, evinde kaçak içki ve sigaralar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir eve operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında ev ve garajında yapılan aramalarda 42 şişe kaçak içki ile 870 paket kaçak sigara bulundu.

Gözaltına alınan ev sahibinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri
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Haber: Eskişehir'de bir evde kaçak içki ve sigaralar ele geçirildi - Haberler
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