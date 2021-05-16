Eskişehir'de bir evde çıkan yangında hasar meydana geldi

Eskişehir'de bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Eskişehir'de bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Deliklitaş Mahallesi'ndeki bir apartmanın giriş katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Dairede hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar