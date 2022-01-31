Eskişehir'de bir evde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Eskişehir'de bir evde çıkan yangın söndürüldü

AA, Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de bir evde çıkan yangın söndürüldü

Eskişehir'de tek katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de tek katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şarhöyük Mahallesi Hatboyu 2 Caddesi'nde Muhterem Çalışkan'a ait tek katlı evin bahçesinde bulunan atık malzemeler, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Evde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

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