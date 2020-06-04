Eskişehir'de bir ev koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 katlı evde karantina uygulaması başlatıldı.
04.06.2020 15:05 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:05
Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 katlı evde karantina uygulaması başlatıldı.
Odunpazarı ilçesi Sümer Mahallesi Gençoğlu Sokağı'nda yaşayan 2 kişi, rahatsızlanarak Eskişehir Şehir Hastanesine başvurdu. Bu kişilerin Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Hasta ve ailesindeki 6 kişi ile yaşadıkları ev, 14 günlüğüne karantinaya alındı.
Evde bulunanların bu süreçteki ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek gruplarınca karşılanacağı bildirildi.
Kaynak: AA