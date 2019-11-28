Eskişehir'de bir emekliyi dolandıran şüpheli Ankara'da yakalandı

28.11.2019 17:30 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:30

Eskişehir'de kendisini polis olarak tanıtıp dolandırdığı emekli memurdan aldığı altınlarla Şanlıurfa'ya kaçmaya çalışan ve Ankara'da yakalanan zanlı tutuklandı..

Eskişehir'de, kendisini polis olarak tanıtan Mehmet B, telefonla aradığı emekli bir memurdan "Bir kuyumcu soyuldu, olay yerinde size ait banka kartları bulundu. Olayın aydınlatılması için evde ne kadar altın varsa inceleme yapmamız gerekiyor." diyerek evindeki altınları getirmesini istedi.

Telaşa kapılan emekli memur, 50 bin lira değerindeki ziynet eşyasını Mehmet B'ye teslim etti. Daha sonra dolandırıldığını anlayan vatandaş durumu polise bildirdi.

Ziynet eşyalarını alarak Şanlıurfa'ya kaçmaya çalışan Mehmet B, uygulama noktasında durdurulan bir otobüste, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Emniyete götürülen Mehmet B, polise verdiği ifadede, cezaevinde tanıştığı kişiden telefonla dolandırıcılık yöntemlerini öğrendiğini söyledi.

Ankara'daki işlemlerinin ardından Eskişehir'e getirilen zanlı Mehmet B, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA