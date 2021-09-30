ESKİŞEHİR - DEAŞ şüphelisi tutuklandı - Haberler
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ESKİŞEHİR - DEAŞ şüphelisi tutuklandı

AA - Haberler | Güncel

Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de terör örgütü Deaş'a yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu iddiasıyla Suriye uyruklu T.E. (32) saklandığı evde yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

ESKİŞEHİR - DEAŞ şüphelisi tutuklandı

ESKİŞEHİR - DEAŞ şüphelisi tutuklandı

ESKİŞEHİR - DEAŞ şüphelisi tutuklandı

ESKİŞEHİR - DEAŞ şüphelisi tutuklandı
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