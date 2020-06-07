Eskişehir'de bir daire koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
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Eskişehir'de bir daire koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir dairede karantina uygulaması başlatıldı.

Eskişehir'de bir daire koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
07.06.2020 14:07 | Son Güncelleme: 07.06.2020 14:16

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir dairede karantina uygulaması başlatıldı.

Odunpazarı ilçesi Gültepe Mahallesi'nde ikamet eden bir kişi, rahatsızlanarak Eskişehir Şehir Hastanesine başvurdu. Bu kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Hastanın ve ailesindeki 2 kişinin birlikte yaşadıkları daire, karantinaya alındı.

Dairenin bulunduğu 3 katlı bina, Odunpazarı Belediyesi ekiplerince dezenfekte edildi.

Ailenin ihtiyaçları, 14 günlük karantina sürecinde Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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