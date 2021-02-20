Eskişehir'de bir çift ve 4 yaşındaki çocuklarının evlerinde ölü bulunmasına ilişkin gözaltı sayısı 13'e yükseldi
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Eskişehir'de bir çift ve 4 yaşındaki çocuklarının evlerinde ölü bulunmasına ilişkin gözaltı sayısı 13'e yükseldi

20.02.2021 12:47 | Son Güncelleme: 20.02.2021 12:50
Eskişehir'de bir çift ve 4 yaşındaki çocuklarının evlerinde ölü bulunmasına ilişkin gözaltı sayısı 13'e yükseldi

Eskişehir'de, 16 Şubat'ta 3 kişilik ailenin evlerinde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli sayısı 13'e yükseldi.

Eskişehir'de, 16 Şubat'ta 3 kişilik ailenin evlerinde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli sayısı 13'e yükseldi.

Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5'inci katında, İlkay (42) ve Emel Tokkal (41) çifti ile 4 yaşındaki çocukları Doruk'un cesetlerinin bulunmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince oluşturulan özel ekipler, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.

Olayla ilgili olarak 3 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 13'e yükseldi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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