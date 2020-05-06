Eskişehir'de bir bina karantina altına alındı

Eskişehir'de 3 kişinin Korona virüs testi pozitif çıkması sonucu bir bina, 14 gün süre ile karantinaya alındı.

Eskişehir'de 3 kişinin Korona virüs testi pozitif çıkması sonucu bir bina, 14 gün süre ile karantinaya alındı.

Odunpazarı'nda bulunan Huzur mahallesinde iki katlı bir binanın ilk katında ikamet eden 3 kişinin hastalık belirtileri göstermesi sonucu yapılan Korona virüs testleri pozitif çıktı. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar ile Korona virüs testi pozitif çıkan vatandaşların, binanın diğer sakinleriyle yakın temaslı olduğu değerlendirildi. Bunun sonucunda İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla aynı binada ikamet eden 15 kişi de evlerinde karantina altına alındı.

14 günlük süreyle bina karantinaya alınırken binanın giriş ve çıkışları polis ekiplerince kontrol altına alındı. Karantina altındaki vatandaşların ihtiyaçlarının ise Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanacağı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA