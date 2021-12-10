Eskişehir'de bin 500 polis 'Huzur Uygulaması' için mesai yaptı - Haberler
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Eskişehir'de bin 500 polis 'Huzur Uygulaması' için mesai yaptı

Eskişehir'de bin 500 polis 'Huzur Uygulaması' için mesai yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de bu gece İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bin 500 personelin katılımıyla, 'Huzur Uygulaması' denetimleri gerçekleştirildi.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de bu gece İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bin 500 personelin katılımıyla, 'Huzur Uygulaması' denetimleri gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş, Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Trafik Denetleme, Özel Harekat Şubesi ekipleri ortak operasyona katıldı. Yaklaşık bin 500 emniyet mensubunun katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, eş zamanlı olarak 40 farklı bölgede denetimler yapıldı. Eskişehir-Ankara, Eskişehir-Bursa, Eskişehir-Kütahya karayolları ile Hoşnudiye, İstiklal, Kırmızıtoprak, Eskibağlar ve Yenibağlar mahallelerinde bulunan eğlence mekanlarında denetimler yapıldı. Ayrıca şehir genelinde de denetlemeler gerçekleştirildi.

Uygulamada kafe ve restoranlara giren ekipler, müşteri ve çalışanlarda kimlik kontrolü, üst araması yaptı. Ayrıca mekan ve mutfak kontrolleri gerçekleştirildi. Eğlence mekanlarının bulunduğu bölgelere vatandaşlar üst aramasından geçirildi. Emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği denetimlerin gece boyu devam edeceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de bin 500 polis 'Huzur Uygulaması' için mesai yaptı

Eskişehir'de bin 500 polis 'Huzur Uygulaması' için mesai yaptı

Eskişehir'de bin 500 polis 'Huzur Uygulaması' için mesai yaptı

Eskişehir'de bin 500 polis 'Huzur Uygulaması' için mesai yaptı

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