Eskişehir'de bin 114 uyuşturucu hap ele geçirildi
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Eskişehir'de bin 114 uyuşturucu hap ele geçirildi

ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de bin 114 uyuşturucu hap ele geçirildi
22.05.2020 13:38 | Son Güncelleme: 22.05.2020 13:41

ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bin 144 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelileri takibe aldı. Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanırken, evlerinde narkotik köpeği Lady ile yapılan aramalarda bin 144 adet ecstasy hap, 1.17 gram esrar, 0.52 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından işlemleri için emniyete götürüldü.

Şüphelilerden 1'i hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, 3 şüpheli hakkında ise 'uyuşturucu madde kullanmak' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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